Shakira anticipó su participación en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

La cantante colombiana Shakira aseguró este miércoles que está lista para presentarse en la ceremonia de inauguración del Mundial que se celebrará este jueves en el mítico Estadio Azteca

"Ha sido una semana de ensayo sin parar para nosotros. ¡Estamos listos! No puedo esperar a veros a todos mañana en la ceremonia de apertura", escribió la artista en un mensaje en sus redes sociales.

La ceremonia está programada para comenzar antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, es decir, no arrancará antes de las 15:00 horas de Chile (19:00 GMT).

Así mismo, la FIFA confirmó que Shakira participará junto al cantante nigeriano Burna Boy en la apertura del campeonato, donde ambos interpretarán "Dai Dai".

La colombiana también será una de las artistas principales del primer espectáculo de medio tiempo de la historia de la final del Mundial, el 19 de julio en el MetLife Arena, junto a Madonna y el grupo surcoreano BTS.