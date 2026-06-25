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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

¡Una constelación! Históricas estrellas del fútbol presenciaron el triunfo de Brasil ante Escocia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Varios campeones del mundo y ganadores del Balón de Oro se robaron las miradas en Miami.

¡Una constelación! Históricas estrellas del fútbol presenciaron el triunfo de Brasil ante Escocia
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Brasil venció por 3-0 a Escocia este jueves en Miami, en el cierre del Grupo C del Mundial 2026, un partido que, además del resultado deportivo, quedó marcado por la presencia de una "constelación" de históricas estrellas del fútbol.

Durante el partido, las cámaras enfocaron el palco del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien estaba acompañado por los brasileños Cafú, Bebeto, Kaká, Ronaldo, Roberto Carlos y Rivaldo; y por el lado europeo, estaban el francés Christian Karembeu, el montenegrino Dejan Savicevic, el portugués Pepe, el búlgaro Hristo Stoichkov, y el tecnico galo Arsene Wenger.

De ese grupo, todos los brasileños y el francés Karembeu fueron campeones del mundo; mientras que Ronaldo, Kaká, Rivaldo y Stoichkov fueron ganadores del Balón de Oro.

Pepe, por su parte, fue campeón de Europa con Portugal y figura defensiva en Real Madrid; y Savicevic fue Balón de Plata en 1991 y ganó dos Champions: Con Estrella Roja en 1991 y con AC Milan en 1994.

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