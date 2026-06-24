Vidente brasileña se viraliza al predecir una "invasión extraterrestre" en el Mundial 2026

Una insólita predicción sobre el próximo Mundial de Fútbol de 2026 se ha tomado las redes sociales en los últimos días luego de que la vidente brasileña conocida como Vó Bahiana afirmó haber tenido un sueño recurrente en el que se produce una supuesta invasión extraterrestre en pleno partido.

Según el relato de la creadora de contenido, el fenómeno ocurriría este miércoles 24 de junio de 2026 en Miami, durante el encuentro entre las selecciones de Brasil y Escocia.

La mujer detalló que una nave espacial descendería en la cancha del estadio y que, en medio del caos, algunos futbolistas y miembros de la delegación brasileña serían abducidos ante la mirada de los miles de asistentes.

La vidente señaló que entre las personas que observó en su sueño se encontraban figuras vinculadas a la selección de Brasil, además de miles de aficionados presentes en las gradas.

"Estoy aterrada", expresó la brasileña al relatar la experiencia que, según dijo, ha soñado en más de una ocasión con ello.