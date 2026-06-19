Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago9.2°
Humedad82%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

[VIDEO] Diputados noruegos animaron a su selección en el Mundial remando al estilo vikingo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Debemos enviar un saludo a nuestros jugadores, una selección que está respondiendo de verdad", dijo la corporación.

[VIDEO] Diputados noruegos animaron a su selección en el Mundial remando al estilo vikingo
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El parlamento noruego quiso mostrar su apoyo a su selección de fútbol, que participa por primera vez en un Mundial después de 28 años, remando al estilo vikingo, un gesto que se convierte en seña de identidad de los hinchas de este país nórdico.

"La presidencia del Parlamento pensó que debemos enviar un saludo a nuestros jugadores, una selección que está respondiendo de verdad, desde el corazón de la democracia. No hay ninguna otra manera de hacerlo mejor que remando", dijo el presidente de esta institución, Masud Gharahkhani.

El acto duró apenas unos segundos y fue secundado por la gran mayoría de diputados presentes en la sala, aunque hubo también voces críticas.

"Se puede animar a la selección desde las tribunas, el bar o en casa en el sofá", dijo Erlend Wiborg, diputado del ultraderechista Partido del Progreso, segunda fuerza parlamentaria, y que rehusó participar.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada