[VIDEO] Diputados noruegos animaron a su selección en el Mundial remando al estilo vikingo

El parlamento noruego quiso mostrar su apoyo a su selección de fútbol, que participa por primera vez en un Mundial después de 28 años, remando al estilo vikingo, un gesto que se convierte en seña de identidad de los hinchas de este país nórdico.

"La presidencia del Parlamento pensó que debemos enviar un saludo a nuestros jugadores, una selección que está respondiendo de verdad, desde el corazón de la democracia. No hay ninguna otra manera de hacerlo mejor que remando", dijo el presidente de esta institución, Masud Gharahkhani.

El acto duró apenas unos segundos y fue secundado por la gran mayoría de diputados presentes en la sala, aunque hubo también voces críticas.

"Se puede animar a la selección desde las tribunas, el bar o en casa en el sofá", dijo Erlend Wiborg, diputado del ultraderechista Partido del Progreso, segunda fuerza parlamentaria, y que rehusó participar.