[VIDEO] El divertido baile de Curazao en su arribo a Estados Unidos para el Mundial 2026

La selección de Curazao llegó a Florida, Estados Unidos, para disputar el Mundial 2026 y su arribo estuvo marcado por un divertido baile protagonizado por uno de sus jugadores.

En la bajada del avión, el futbolista Víctor García empezó a bailar y hasta hizo una coreografía acompañado por el piloto, una imagen que se viralizó en esta jornada.

Curazao jugará en el Mundial en el Grupo E, ante Alemania, Costa de Marfil y Ecuador.

El debut será el domingo 14 de junio, ante Alemania, en Houston; y posteriormente enfrentará a Ecuador en Kansas City, el sábado 20, y contra Costa de Marfil en Filadelfia, el jueves 25.