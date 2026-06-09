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[VIDEO] El divertido baile de Curazao en su arribo a Estados Unidos para el Mundial 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Hasta el piloto del avión bailó con el jugador Víctor García.
Hasta el piloto del avión bailó con el jugador Víctor García.
La selección de Curazao llegó a Florida, Estados Unidos, para disputar el Mundial 2026 y su arribo estuvo marcado por un divertido baile protagonizado por uno de sus jugadores.
En la bajada del avión, el futbolista Víctor García empezó a bailar y hasta hizo una coreografía acompañado por el piloto, una imagen que se viralizó en esta jornada.
Curazao jugará en el Mundial en el Grupo E, ante Alemania, Costa de Marfil y Ecuador.
El debut será el domingo 14 de junio, ante Alemania, en Houston; y posteriormente enfrentará a Ecuador en Kansas City, el sábado 20, y contra Costa de Marfil en Filadelfia, el jueves 25.