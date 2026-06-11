[VIDEO] Euforia en la selección de EE.UU. por la victoria de los Knicks en la NBA

El plantel la selección masculina de fútbol de Estados Unidos vivió con euforia el cuarto partido de las Finales de la NBA, celebrando de manera efusiva la remontada de New York Knicks sobre San Antonio Spurs.

Al igual que millones de aficionados, los futbolistas se reunieron en su hotel de concentración frente a una pantalla de proyección, estallando en festejos cuando OG Anunoby capturó un rebote tras un tiro de Jalen Brunson y anotó en el último segundo para sellar el triunfo de los Knicks por 107-106 para darle al equipo de la Gran Manzana la ventaja de 3-1.

La jugada desató el descontrol en la concentración del equipo en el sur de California. A menos de 48 horas de su debut en la Copa del Mundo frente a Paraguay en el Estadio SoFi. Fue así el mediocampista Tyler Adams saltó sobre varios sillones, mientras que el defensor Chris Richards, quien no juega hace casi un mes por una lesión de tobillo pero declaró estar listo para el encuentro, se lanzó sobre un grupo de compañeros en medio de la algarabía.

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