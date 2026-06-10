[VIDEO] "Me sorprendió": El curioso reencuentro de Messi con el hijo de un excompañero en Barcelona

Lionel Messi sumó minutos en la victoria de la selección de Argentina por 3-0 ante Islandia, en el cierre de la preparación de la Albiceleste, Sin embargo, más allá del resultado, el compromiso dejó una llamativa historia tras el pitazo final.

Una vez concluido el encuentro, el jugador número 22 del elenco europeo se acercó al astro trasandino en el centro de la cancha. Tras un breve intercambio de palabras que pareció descolocar al "10", se reveló la identidad del futbolista: se trataba de Daníel Gudjohnsen.

El joven atacante es hijo de Eidur Gudjohnsen, histórico delantero islandés que fue compañero de Messi en FC Barcelona entre 2006 y 2009, período en el que formó parte del plantel que consiguió el triplete bajo la dirección técnica de Josep Guardiola.

Posteriormente, en la zona mixta, el propio Messi atendió a los medios de comunicación y detalló cómo se gestó este particular momento.

"Me dijo '¿te acuerdas de quién soy?' y me sorprendió. Después me aclaró que era el hijo de Gudjohnsen. No me acordaba, él era muy chiquito. Pero sí recuerdo haberlo cruzado con el padre en algún entrenamiento", comentó el actual jugador de Inter Miami.