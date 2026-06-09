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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

[VIDEO] Niño se vuelve viral tras cambiar lámina de Cristiano Ronaldo por un saco de papas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
[VIDEO] Niño se vuelve viral tras cambiar lámina de Cristiano Ronaldo por un saco de papas
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A solo dos días para que comience a rodar el balón en el Mundial de 2026 y aunque la Roja lo ve desde lejos, la expectación de los fanáticos chilenos por el álbum de la Copa del Mundo ha generado variadas escenas.

En este escenario, las figuras de astros como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se han alzado, como es habitual, entre las más cotizadas y difíciles de conseguir.

Fue así como un particular intercambio en el sur de Chile llamó la atención en las redes sociales. A través de la cuenta de TikTok @dunarri-patricio, se difundió un video que rápidamente sumó miles de reproducciones.

En el registro se observa a un niño que, teniendo en su poder la codiciada lámina de Cristiano Ronaldo, decidió no transarla por otras figuras coleccionables, sino que optó por realizar un particular trueque: entregó el cromo del delantero portugués a cambio de un saco de papas, sellando el acuerdo con un formal apretón de manos.

"La magia del sur. Va el Cristiano por un saco de papas", comenta el autor del video mientras capta la escena.

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