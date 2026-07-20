Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago9.3°
Humedad95%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

[VIDEO] Yeremy Pino y Unai Simón se besaron durante los festejos de España

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero y el meta bromearon durante el recorrido en autobús.

[VIDEO] Yeremy Pino y Unai Simón se besaron durante los festejos de España
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Los futbolistas Yeremy Pino y Unai Simón captaron la atención de los fanáticos durante la celebración de España en Madrid tras coronarse en la Copa del Mundo 2026. En medio de los festejos sobre el autobús descapotable, el atacante de Crystal Palace y el arquero de Athletic Club se dieron un fugaz beso.

Pino llamó al golero al grito de "¡Dame un pico!"., lo que fue interpretado por la prensa española como una parodia al polémico beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso tras la conquista del Mundial femenino 2024.

- Revisa el momento:

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada