[VIDEO] Yeremy Pino y Unai Simón se besaron durante los festejos de España

Los futbolistas Yeremy Pino y Unai Simón captaron la atención de los fanáticos durante la celebración de España en Madrid tras coronarse en la Copa del Mundo 2026. En medio de los festejos sobre el autobús descapotable, el atacante de Crystal Palace y el arquero de Athletic Club se dieron un fugaz beso.

Pino llamó al golero al grito de "¡Dame un pico!"., lo que fue interpretado por la prensa española como una parodia al polémico beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso tras la conquista del Mundial femenino 2024.

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