Vozinha fue inmortalizado en Cabo Verde con una calle que lleva su nombre

El municipio de Sao Miguel, ubicado en la isla Santiago de Cabo Verde, inauguró este martes las calles "Vozinha" y "Tubarao Azul" como homenaje al arquero y a la selección africana, que han sido una de las grandes sorpresas del Mundial de Norteamérica tras sumar ante España y Uruguay.

La razón detrás de esta medida radica en las declaraciones de Hermenio Fernandes, alcalde de Santiago, que según lo detallado por la agencia caboverdiana Inforpress, afirmó que el guardameta se ha convertido en "una referencia" del deporte en el archipiélago.

Vozinha ha gozado de una increíble popularidad tras su histórica actuación en el empate 0-0 de Cabo Verde ante los ibéricos, en el que los africanos consiguieron su primer punto en la historia del certamen gracias a las siete atajadas del portero.

Pese a esto, el homenaje, según el edil, es para toda la delegación a modo de reconocimento por su contribución a la clasificación y participación de los "Tiburones Azules" en la Copa del Mundo.

En el marco de la cita planetaria, Cabo Verde marcha tercera con dos puntos en el Grupo H, disponiendo temporalmente de un cupo a dieciseisavos de final y este viernes se medirá ante Arabia Saudita en Houston con la opción de asegurar una histórica clasificación a la siguiente fase si es que vence a los asiáticos.