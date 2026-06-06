Irán acusó que Estados Unidos negó el visado a parte de su delegación para el Mundial

Una nueva turbulencia sumó el Mundial 2026 a menos de una semana para su inicio, pues desde Irán aseguraron que Estados Unidos le negó la visa de ingreso a miembros de su delegación.

La agencia Tasnim indicó que si bien todos los jugadores han recibido el visado para entrar en territorio estadounidense, no ha sido así para algunos miembros de la Federación de Fútbol de Irán (FFRI).

Entre ellos se encuentra el secretario general Hedayat Mombini; el director ejecutivo de la selección, Mehdi Kharati; el director de comunicación,Mohsen Motamedkia; y representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní.

La prensa iraní además reproduce una declaración oficial de la Federación Iraní de Fútbol: "El gobierno de Estados Unidos, continuando con sus acciones hostiles contra el equipo nacional de nuestra amada nación, ha rechazado, en una decisión no deportiva y enteramente política, emitir visas a miembros clave de la dirección gerencial y administrativa del equipo nacional. Esta decisión es contraria a las regulaciones deportivas internacionales".

La FFRI expresó que "este asunto ciertamente será perseguido por la Federación de Fútbol a través de la FIFA", quien a su vez "tiene el deber de garantizar que se emitan visas para el personal gerencial, ejecutivo, técnico y de apoyo", pues su "presencia es urgentemente necesaria".

Además, el escrito apunta que la decisión estadunidense es un "tratamiento discriminatorio deliberado" y "una interferencia política en el deporte de la peor manera posible".

El embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, anunció que se habían emitido las visas para la selección nacional de fútbol iraní, aunque no informó sobre la negativa a algunos miembros del equipo técnico y la federación.

Tasnim indicó que las autoridades iraníes continúan trabajando para obtener visas para todos los miembros de la delegación.

Cabe recordar que el "Team Melli", tuvo que solicitar el cambio de su campamento base desde Tucson (Arizona) hasta la ciudad mexicana de Tijuana tras la guerra declarada entre Estados Unidos e Irán.

Pese a aquello sus duelos se jugarán en tierras estadounidenses: Dos en Los Angeles (contra Nueva Zelanda y Bélgica) y uno en Seattle (contra Egipto).