Los récords que marcaron el Mundial 2026

La edición XXIII de la Copa del Mundo, organizada en 2026 por Estados Unidos, México y Canadá, dejó varias marcas históricas que se fueron desarollando desde el mismo momento en que la competición se expandió de 32 a 48 selecciones, y de 64 a 104 partidos.

En otras palabras, 16 países más que en el formato establecido por la FIFA entre Francia 1998 y Catar 2022.

Además del duelo sin antecedentes de este domingo entre las selecciones de España y Argentina, por segunda vez se dio la curiosidad de tener una final entre dos rivales que hablan español, como ocurrió en 1930, año de la primera edición, entre Uruguay y Argentina.

La primera Copa del Mundo organizada por tres países batió récords de audiencia, facturación y registros individuales que cambiaron el mapa del fútbol en 39 días de competencia.

Un nuevo goleador histórico

Nuevo rey goleador absoluto: El alemán Miroslav Klose perdió en 2026 el título de máximo goleador de todos los tiempos que ostentaba con 16 desde la Copa de 2014 en Brasil. Primero lo alcanzó y lo rebasó Messi hasta quedar con 21, pero Kylian Mbappé, con buenas actuaciones, quedó en el primer lugar con 22.

El club de los 6 mundiales: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y el guardameta mexicano Guillermo Ochoa se unieron al selecto grupo de jugadores que han participado en seis versiones de la Copa del Mundo, un récord absoluto de longevidad.

El autor de un triplete más veterano: Con 38 años, Lionel Messi se convirtió en el jugador más veterano en anotar un triplete en la historia de los Mundiales, en el debut contra Argelia (3-0).

El gol en seis ediciones: Cristiano Ronaldo se consolidó como el primer y único jugador en marcar al menos un gol en seis ediciones mundialistas diferentes.

Mayor cantidad de goles marcados: Por primera vez en la historia del certamen, cuatro futbolistas (Mbappé, Messi, Jude Bellingham y Erling Haaland) lograron superar la barrera de los siete goles en una misma edición.

Un tercer puesto con huella: El partido Inglaterra-Francia (6-4) se convirtió en el de más goles por el tercer puesto en la historia de los Mundiales. También es el encuentro mundialista más goleador desde la victoria 10-1 de Hungría sobre El Salvador en 1982. Además, se superó la barrera de las 300 tantos en esta edición.

Racha de eliminación directa: Kylian Mbappé impuso una nueva marca al llegar a 11 goles anotados exclusivamente en fases de eliminación directa, más que cualquier otro jugador en activo.

La debutante Cabo Verde hizo historia: Con el portero Vozinha como líder, la selección africana participó por primera vez en un Mundial, terminó invicta la fase de grupos y avanzó a la ronda de 32 competidores. Kevin Pina marcó contra Uruguay el primer gol caboverdiano en la historia de la competición.

Siete selecciones sorprendieron: Llegaron por primera vez a una fase eliminatoria Bosnia-Herzegovina, Cabo Verde, Canadá, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Egipto y Sudáfrica.

África pisa fuerte: Consiguió además una participación sin antecedentes: nueve selecciones de su Confederación avanzaron a dieciseisavos, una cifra muy superior a cualquier edición anterior.

El Estadio Azteca es inmortal: El 'Coloso de Santa Úrsula', en Ciudad de México, se convirtió en el primer estadio en albergar partidos de tres Copas del Mundo distintas (1970, 1986 y 2026).

Arquero imbatible: El guardameta de Curazao, Eloy Room, impuso un nuevo récord en partidos de 90 minutos al lograr 15 atajadas en un solo encuentro, frente a Ecuador.

Otro español con marca: El arquero español Unai Simón implantó una nueva marca de imbatibilidad al sumar 609 minutos consecutivos sin encajar un gol en los Mundiales.

El debut del más longevo: Con 78 años, el entrenador neerlandés Dick Advocaat, entrenador de Curazao, rompió el récord del director técnico más veterano en dirigir en un Mundial.

Sin antecedentes: Paraguay se convirtió en la primera selección en vencer a Alemania en una tanda de penales en Mundiales.