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Tópicos: Deportes | Mundial 2026

Mundialista cartel publicitario se viralizó en redes: "¿Cuántos penales le cobrarán a Argentina?"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Una casa de apuestas sorprendió con el cartel en el centro de Santiago.

Mundialista cartel publicitario se viralizó en redes:
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Faltan 10 días para que empiece el Mundial de Norteamérica 2026 y una casa de apuestas sorprendió en esta jornada con un enorme cartel publicitario, con una pregunta que se viralizó de inmediato en redes.

Según el diario La Hora, el cartel está ubicado en el centro de Santiago y dice "¿Cuántos penales le cobrarán Argentina?", una pregunta irónica sobre los cobros a favor del campeón del mundo.

La pregunta tiene base en lo ocurrido hace cuatro años en Catar 2022, ya que Argentina tuvo cinco penales a favor, un récord en las Copas del Mundo.

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