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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final

Ancelotti y el penal fallado ante Noruega: Bruno Guimaraes era la mejor opción

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Esta derrota es el principio de un nuevo ciclo", sostuvo el italiano.

Ancelotti y el penal fallado ante Noruega: Bruno Guimaraes era la mejor opción
 EFE
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Posterior a la sorpresiva eliminación de Brasil ante Noruega por 2-1 en los octavos de final del Mundial 2026, el seleccionador Carlo Ancelotti analizó la derrota en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y explicó la controvertida decisión en torno al penal que fallo Bruno Guimarães.

"Escogimos a Bruno porque pensamos que era la mejor opción sobre el campo. Nuestro cuerpo técnico hizo una estadística para descubrir qué jugadores tuvieron mejor porcentaje de acierto", comentó el italiano.

Sin ir más lejos, también detalló que Vinícius Júnior nunca estuvo contemplado entre los lanzadores: "De los disponibles, el mejor era Neymar, luego Igor Thiago, Raphinha y después Bruno".

"Esta derrota no es el fin, sino el principio de un nuevo ciclo con nuevas ideas. El trabajo realizado es bueno, pero el fútbol es así. Mañana empezaremos a pensar en el futuro y vamos a administrar la derrota con un nuevo impulso", cerró Ancelotti.

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