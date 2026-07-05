Bélgica estalló contra la FIFA por "perdonazo" a Balogun antes de duelo por octavos

La Real Federación Belga de Fútbol elevó un duro reclamo público contra FIFA luego de que el Comité Disciplinario dejó en suspenso el partido de sanción a Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos, quien quedó disponible para enfrentar este lunes a Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026.

En un comunicado publicado en su sitio oficial, la RBFA aseguró estar "asombrada" con la determinación que habilita al atacante, expulsado con tarjeta roja directa en el cruce ante Bosnia-Herzegovina, y apuntó directamente a una contradicción reglamentaria.

"La FIFA basa su decisión en el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA. Esta disposición establece que el Comité Disciplinario de la FIFA puede decidir suspender la ejecución de una sanción disciplinaria previamente impuesta", expuso el organismo belga.

Sin embargo, la federación remarcó que el artículo 66.4 del mismo Código Disciplinario "establece claramente que una expulsión implica automáticamente una suspensión para el próximo partido del equipo, como ha ocurrido con todas las tarjetas rojas emitidas anteriormente durante este Mundial de la FIFA".

La RBFA también sostuvo que la resolución "contradice directamente" el Reglamento de la Copa Mundial 2026, que en su artículo 10.5 indica: "Si un jugador o un oficial del equipo es expulsado como resultado de una tarjeta roja directa o indirecta (segunda amonestación), será suspendido automáticamente del siguiente partido de su equipo. Además, podrían imponerse sanciones adicionales".

El comunicado agregó que "la naturaleza automática de dicha suspensión" fue reafirmada en la Circular número 16 del Mundial 2026, enviada a todas las asociaciones participantes el 12 de mayo, y que la misma norma se reitera antes de cada encuentro en las reuniones de coordinación de partidos.

Por lo mismo, Bélgica anunció que "para salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del juego limpio", tanto en este Mundial como en futuras ediciones, "está estudiando todas las opciones posibles".

FIFA comunicó este domingo que la sanción de un partido para Balogun quedó sujeta a un período de prueba de un año, por lo que el máximo goleador de Estados Unidos en el torneo "estará disponible" para el choque ante Bélgica. La medida también fue celebrada por Donald Trump, quien agradeció a FIFA en Truth Social "por hacer lo correcto" y revertir lo que consideró "una gran injusticia".