DT de Suiza palpitó el choque con Argentina en cuartos de final: "No es invencible"

El seleccionador de Suiza, Murat Yakin, afirmó este martes, tras la victoria en los penales ante Colombia, que su equipo ya forma parte de los mejores del mundo y advirtió de que Argentina, su rival en cuartos de final, "no es invencible".

Yakin compareció satisfecho tras una clasificación histórica que Suiza esperaba desde hacía 72 años y atribuyó el éxito a la preparación, la evolución del equipo y la atención a los detalles durante todo el torneo.

"Nuestro trabajo valió la pena", dijo el técnico, que aseguró que Suiza ha mejorado "partido tras partido" y que el equipo tenía desde el inicio un objetivo claro: convertirse en la mejor selección suiza en una Copa Mundial.

"Queríamos ser la mejor selección suiza que haya participado en una Copa Mundial y logramos hacer historia", afirmó.

El técnico subrayó la importancia de igualar la intensidad física propuesta por los combinados sudamericanos. (FOTO: EFE)

El seleccionador sostuvo que el triunfo ante Colombia fue una victoria colectiva en un encuentro exigente, abierto y marcado por los duelos individuales. Según Yakin, Suiza sabía que debía igualar la intensidad de un rival sudamericano y mostrar desde el inicio que estaba preparada para competir en cada acción.

"Conocemos la mentalidad de los equipos sudamericanos, todos los duelos son importantes", explicó. El técnico añadió que el plan pasaba por mostrar al rival que Suiza estaba "ahí para luchar con fuerza" y que era "una unidad" con buena organización.

"El rival no fue necesariamente superior"

Preguntado por las declaraciones del seleccionador colombiano, Néstor Lorenzo, quien consideró que Colombia mereció más, Yakin respondió que el partido fue equilibrado y que su equipo no fue inferior.

"El rival no fue necesariamente superior. De hecho, estuvo bastante parejo", señaló. Admitió que Suiza cometió pequeños errores y permitió algunas ocasiones, pero defendió que, en el balance general, su equipo estuvo "en control".

"Al fin y al cabo, si fue merecida o no, somos nosotros quienes avanzamos a los cuartos de final y eso es lo que importa", añadió.

Yakin también explicó que el cuerpo técnico había estudiado distintas variantes de Colombia y las fortalezas individuales de sus jugadores. En ese análisis, Suiza prestó especial atención a Luis Díaz, al que, según dijo, logró controlar con ayudas defensivas y una buena estructura colectiva.

Suiza rompe una sequía de 72 años sin alcanzar esta instancia en una Copa del Mundo. (FOTO: EFE)

Uno de los principales contratiempos para Suiza fue la lesión de Johan Manzambi en el último entrenamiento antes del partido. Yakin reconoció que el golpe obligó a modificar el plan inicial y que el equipo esperó hasta la mañana del encuentro para saber si podía jugar.

"Esta es una lesión que no se puede curar en poco tiempo", dijo el seleccionador, aunque también apuntó que todavía no conocen con exactitud el alcance de la dolencia. "No sabemos con exactitud qué tipo de lesión tiene", añadió.

"Argentina no es invencible"

El técnico comentó que Manzambi no siente dolor, pero dejó claro que Suiza no quiere asumir riesgos. "Si se puede, lo vamos a poner a jugar, pero tampoco nos queremos arriesgar", afirmó.

Sobre Argentina, vigente campeona del mundo y próximo rival de Suiza en Kansas City, Yakin dijo que el cruce representa una oportunidad singular y un desafío táctico de máximo nivel.

Yakin enfatizó que, pese a la importancia del duelo ante Argentina, no pondrán en riesgo la salud de sus futbolistas. (FOTO: EFE)

"Lo que corresponde es jugar contra el actual campeón. Es una oportunidad singular", declaró. Pero también dejó un mensaje de ambición: "Argentina no es invencible".

Yakin afirmó que Suiza disfrutará primero de la clasificación, aunque desde este miércoles empezará a preparar el duelo de cuartos con la convicción de que puede competir ante el campeón mundial.

"Por supuesto que trataremos de vencer al campeón", concluyó.

El partido de Suiza y Argentina será el sábado en Kansas City, a las 21:00 horas (01:00 GMT), y lo podrás seguir en nuestras plataformas.