El noble gesto de Jude Bellingham con la joven promesa mexicana Gilberto Mora

Un destacado momento de deportividad se vivió tras el triunfo de Inglaterra ante México por 2-3 en los octavos de final de la Copa del Mundo, luego de que una de las figuras de la escuadra europea, Jude Bellingham, protagonizara un valorado gesto con el juvenil mexicano Gilberto Mora, de 17 años.

Camino al túnel a camarines, el volante de Real Madrid se acercó al futbolista de Tijuana para consolarlo por la eliminación.

Tras un abrazo entre ambos, Bellingham le solicitó intercambiar camisetas, un detalle que captó la atención de los presentes y de las redes sociales y que rápidamente se viralizó.

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