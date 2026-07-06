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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final

El noble gesto de Jude Bellingham con la joven promesa mexicana Gilberto Mora

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El mediocampista inglés consoló al jugador de 17 años tras la caída de México ante Inglaterra en la Copa del Mundo.

El noble gesto de Jude Bellingham con la joven promesa mexicana Gilberto Mora
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Un destacado momento de deportividad se vivió tras el triunfo de Inglaterra ante México por 2-3 en los octavos de final de la Copa del Mundo, luego de que una de las figuras de la escuadra europea, Jude Bellingham, protagonizara un valorado gesto con el juvenil mexicano Gilberto Mora, de 17 años.

Camino al túnel a camarines, el volante de Real Madrid se acercó al futbolista de Tijuana para consolarlo por la eliminación.

Tras un abrazo entre ambos, Bellingham le solicitó intercambiar camisetas, un detalle que captó la atención de los presentes y de las redes sociales y que rápidamente se viralizó.

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