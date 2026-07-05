FIFA oficializó aplazamiento del México-Inglaterra por riesgo climático

FIFA oficializó el aplazamiento en una hora del inicio del partido entre México e Inglaterra, por los octavos de final del Mundial 2026, debido a las condiciones meteorológicas adversas en Ciudad de México.

El organismo explicó que la medida se tomó "debido a las condiciones meteorológicas adversas en la Ciudad de México, incluido el riesgo de rayos en las inmediaciones del estadio", por lo que el compromiso fue retrasado hasta las 21:00 horas.

"La seguridad y la protección de todas las personas son la prioridad de la FIFA", agregó el ente rector en su comunicación oficial, junto con agradecer la comprensión y colaboración de los aficionados.