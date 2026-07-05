FIFA oficializó aplazamiento del México-Inglaterra por riesgo climático
El organismo informó que el partido de octavos de final se retrasó por condiciones meteorológicas adversas en Ciudad de México.
El organismo informó que el partido de octavos de final se retrasó por condiciones meteorológicas adversas en Ciudad de México.
FIFA oficializó el aplazamiento en una hora del inicio del partido entre México e Inglaterra, por los octavos de final del Mundial 2026, debido a las condiciones meteorológicas adversas en Ciudad de México.
El organismo explicó que la medida se tomó "debido a las condiciones meteorológicas adversas en la Ciudad de México, incluido el riesgo de rayos en las inmediaciones del estadio", por lo que el compromiso fue retrasado hasta las 21:00 horas.
"La seguridad y la protección de todas las personas son la prioridad de la FIFA", agregó el ente rector en su comunicación oficial, junto con agradecer la comprensión y colaboración de los aficionados.