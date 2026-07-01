Harry Kane: "En México, qué partido tan extraordinario nos espera"

Harry Kane, capitán y máximo goleador histórico de la selección inglesa y el hombre que con un doblete logró este miércoles que su equipo superara a República Democrática del Congo para verse con México en octavos, destacó el "partido extraordinario" en el Estadio Azteca el 5 de julio.

"Lo primero es disfrutar de esto. A veces, cuando representas a una de las grandes selecciones, es fácil dejar pasar estos momentos. Pero seas quien seas, hay que disfrutar de superar una eliminatoria", dijo Kane en zona mixta tras una trabajada victoria por 2-1 de "Los tres leones', con su segundo tanto llegando en el minuto 85.

Kane tiene cinco dianas acumuladas, igualando marcas logradas por delantero noruego Erling Haaland. (FOTO: EFE)

"Toca disfrutar el momento, regresar, recuperar fuerzas y pensar en el siguiente partido, que será aún más difícil: contra México. En México, qué partido tan extraordinario nos espera. Obviamente, pronto cambiaremos el chip para centrarnos en eso, pero por ahora, simplemente disfrutemos de estos instantes", añadió.

El capitán inglés, al que ya solo le restan siete internacionalidades más para igualar el récord del histórico portero Peter Shilton, calificó de increíble el encuentro de hoy en Atlanta, donde los congoleños se adelantaron a los siete minutos por mediación de Cipenga.

El delantero permanece solo una anotación detrás de líderes actuales: Leo Messi junto con Kylian Mbappé. (FOTO: EFE)

Kane igualó de cabeza en el 75 y a cinco del final logró el triunfo inglés con un zapatazo desde la frontal, sumando su quinto gol en este torneo, lo que lo iguala en segunda posición de máximos artilleros del Mundial con el noruego Erling Haaland y lo sitúa a un tanto del liderato que comparten Leo Messi y Kylian Mbappé.

"Lograr una remontada como la que conseguimos es algo sumamente gratificante; me siento orgulloso del grupo, orgulloso de los chicos. Fue un partido duro y, en lo personal, vestir la camiseta de Inglaterra es una de las cosas que más me gustan y marcar un par de goles para ayudar al equipo a sellar la victoria es, sin duda, una sensación mágica", concluyó.