Jugadores de Bélgica celebraron el gol de Lukaku a EE.UU. con el baile de Donald Trump

Bélgica eliminó a Estados Unidos con un 4-1 en los octavos de final del Mundial 2026 y los jugadores del cuadro europeo, en los últimos momentos del partido en Seattle, festejaron la anotación de Romelu Lukaku con el baile típico que suele hacer el presidente Donald Trump.

Los jugadores hicieron el gesto con los brazos, igual que Trump, y celebraron en una jornada que estuvo marcada por polémicas fuera de la cancha, ya que el mandatario estadounidense, en la previa, reveló que hizo un llamado a Gianni Infantino, timonel de la FIFA, para que anulara la suspención de Folarin Balogun, delantero que recibió un "perdonazo" por la expulsión ante Bosnia en 16avos.

De hecho, la Federación de Bélgica y la UEFA reclamaron contra la FIFA por esta situación, remarcando que la credibilidad del fútbol estaba en juego con estas situaciones.

Sin embargo, la última sonrisa la tuvo Bélgica, que terminó por despachar al último anfitrión que quedaba en el torneo.

Bélgica jugará ante España en los cuartos de final del Mundial 2026, el viernes a las 15:00 horas (19:00 GMT) en Los Angeles, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.