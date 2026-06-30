Lucas Paquetá sufrió lesión muscular y quedó casi descartado para octavos

Lucas Paquetá, centrocampista de Brasil, se sometió a exámenes médicos que constataron "una lesión en la región posterior del muslo izquierdo", según informó este martes la Confederación Brasileña de Fútbol.

El mediapunta de Flamengo, titular en la Canarinha, sintió dolores durante el partido de dieciseisavos de final ante Japón y ahora seguirá "un tratamiento intensivo" para volver a las actividades "en el menor tiempo posible", detalló la CBF.

Con la lesión confirmada, Paquetá asoma como baja casi segura para el partido de octavos de final del Mundial, instancia en la que Brasil enfrentará a Noruega o Costa de Marfil el próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Paquetá fue reemplazado en el descanso por Endrick en la victoria 2-1 sobre Japón, mientras Casemiro, quien también terminó con molestias, solo sufrió calambres y la CBF confirmó que no tiene "nada" que le afecte físicamente.

Por otro lado, Raphinha avanza en su recuperación tras recaer de una lesión en la región posterior del muslo derecho durante el duelo de la fase de grupos ante Haití. El extremo de Barcelona ya trabaja en el gimnasio y se espera que vuelva a entrenar en cancha durante esta semana, aunque sigue en duda para octavos.

El técnico Carlo Ancelotti utilizó a Rayan, atacante de Bournemouth y el brasileño más joven de la convocatoria, como reemplazante de Raphinha ante Escocia y Japón, duelo en que Brasil sufrió para remontar con goles de Casemiro y Gabriel Martinelli.