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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final

Neymar se despidió del Mundial 2026 con amargo gol de penal ante Noruega

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El astro brasileño clavó el descuento en la eliminación del "Scratch".

Neymar se despidió del Mundial 2026 con amargo gol de penal ante Noruega
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Neymar apareció sobre el final del partido para ganarle el duelo a Orjan Nyland y anotar el 1-2 de Brasil ante Noruega, descuento que devolvió la ilusión al elenco sudamericano en los octavos de final del Mundial 2026.

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