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Neymar se despidió del Mundial 2026 con amargo gol de penal ante Noruega
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El astro brasileño clavó el descuento en la eliminación del "Scratch".
El astro brasileño clavó el descuento en la eliminación del "Scratch".
Neymar apareció sobre el final del partido para ganarle el duelo a Orjan Nyland y anotar el 1-2 de Brasil ante Noruega, descuento que devolvió la ilusión al elenco sudamericano en los octavos de final del Mundial 2026.