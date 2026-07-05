Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final
Noruega lamentó golazo anulado ante Brasil por posición de adelanto
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Alexander Sorloth estaba fuera de juego.
Alexander Sorloth estaba fuera de juego.
Noruega estuvo cerca de dar el primer golpe ante Brasil en el Mundial 2026, luego de que Patrick Berg anotó un golazo que encendió la ilusión europea, pero la conquista fue anulada por una posición de adelanto de Alexander Sorloth en el inicio de la acción.