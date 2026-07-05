Pochettino defendió habilitación de Balogun: "Ser más justo que esto es imposible"

Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, defendió la decisión de FIFA de dejar en suspenso la sanción de Folarin Balogun, quien quedó habilitado para enfrentar a Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026.

"Mi reacción es la de todos los que les gusta el deporte y confían en la ética y la integridad. Todos celebramos esa decisión. Fuimos castigados lo suficiente contra Bosnia-Herzegovina jugando con un hombre menos durante 35 minutos, en una decisión que fue muy injusta", afirmó el técnico argentino en conferencia de prensa.

Pochettino sostuvo que la expulsión del delantero estadounidense fue un error evidente y remarcó: "No es porque yo sea el seleccionador de Estados Unidos o tenga que defender mi lado, porque creo que el 99,9 por ciento coincidimos en que fue una tarjeta roja injusta".

El entrenador también respondió a la molestia expresada por Bélgica y por su seleccionador Rudi García, aunque señaló que entiende que desde el otro lado deban "defender su lado". De todos modos, insistió en que la resolución fue correcta: "Es justa la decisión, porque nunca era una roja. Hay un error y hay un castigo que es demasiado grande para un equipo y, sobre todo, para una acción que es involuntaria".

Además, descartó que la determinación de FIFA deba mezclarse con el plano político, luego de que Donald Trump celebró públicamente la medida. "La decisión de suspender la sanción a Balogun viene de la FIFA, con las pruebas que tenían y eso es todo", apuntó.

"Creo que la integridad y la ética son conceptos mundiales y creo que ser más justos que esto es imposible. Hemos de celebrar que se tomó una decisión justa", agregó Pochettino, quien avisó que la fortaleza de Estados Unidos no depende solo del atacante: "Nuestro poder está en los 26 jugadores, no está en sólo uno. Quizá mañana lo dejo en el banquillo a Balogun".

El técnico cerró valorando el precedente que, a su juicio, abre la resolución: "Es una decisión fantástica para el fútbol. Se abre la posibilidad de reparar un poco las decisiones incorrectas", dijo antes del duelo de este lunes ante Bélgica en Seattle.