Preocupación en Inglaterra: Jordan Henderson sufrió aparatosa caída en festejos y terminó en el hospital

El mediocampista Jordan Henderson encendió las alarmas en la selección de Inglaterra luego de sufrir una violenta caída mientras celebraba la clasificación de su equipo a los cuartos de final de la Copa del Mundo en Ciudad de México.

Tras el pitazo final del exigente encuentro en que "Los Tres Leones" vencieron por 2-3 a México en el Estadio Azteca jugando con 10 hombres, los futbolistas se acercaron al sector de la tribuna donde se ubicaba la hinchada británica.

En medio de los festejos y abrazos, el experimentado mediocampista perdió el equilibrio al intentar superar una valla publicitaria, sufriendo un fuerte impacto en su brazo que generó preocupación inmediata en el cuerpo médico.

El director técnico del combinado inglés, Thomas Tuchel, confirmó la gravedad de la situación en conferencia de prensa, lamentando la situación de su dirigido.

"No es una buena señal. Ahora tenemos un defensa (Jarell Quansah) suspendido por tarjeta roja y a Jordan, que se cayó y se lesionó la muñeca. Pinta muy mal", señaló el estratega.

"Estoy triste porque Jordan se lesionó y está en el hospital. Es una lesión bastante seria y empaña una noche en la que deberíamos estar festejando. Me vine a la conferencia y el doctor me confirmó que debió ser trasladado al centro asistencial", añadió Tuchel.