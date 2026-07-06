Roberto Martínez anunció su salida de la banca de Portugal: "Es el fin de un ciclo"

Tras la derrota por 1-0 ante España que significó la despedida de Portugal del Mundial 2026, el seleccionador Roberto Martínez repasó la eliminación en los octavos de final y anunció su despedida del combinado luso.

"Me llevo conmigo un legado increíble. Lo intentamos todo durante 3 años y medio. Es el fin de un ciclo y es legítimo que el presidente Pedro Proença pueda elegir a otro. Le agradezco porque me dieron todas las condiciones", indicó.

Seguido a ello, precisó: "Terminamos con tristeza, frente a rival que es favorito en este mundial. Defensivamente, lo hicimos muy bien, pero en octavos los detalles son importantes. Ese balón que da en travesaño...y en el minuto 90 perdimos. Pero estoy muy orgulloso del equipo".

"No fallamos, perdimos con un equipo que es favorito. Fallar es no intentar ganar y lo intentamos hasta el último minuto. Vine para ganar el Mundial, no tiene sentido seguir", cerró.