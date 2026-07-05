Solbakken y la hazaña de Noruega ante Brasil: Es el día más importante en nuestra historia

Posterior a la histórica victoria por 2-1 de Noruega sobre Brasil, que significó la primera clasificación de los "Vikingos" a unos cuartos de final de un Mundial, el seleccionador Stale Solbakken se refirió al cometido de su equipo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

"Fue el día más importante en la historia del fútbol noruego. Nuestro portero (Ørjan Nyland) hizo paradas increíbles y obviamente teníamos a Erling (Haaland). Han hecho el partido que tenían que hacer, mantuvieron la calma y todo el mérito es de los jugadores", reconoció.

Respecto al desempeño del ariete de Manchester City, el técnico explicó: "Estuvo muy activo en los balones largos y se le nota muy bien físicamente. Formamos un gran grupo en el que a todos les encanta estar juntos y donde todos se ayudan y protegen mutuamente".

"No estoy pensando en ninguno de los dos todavía (México o Inglaterra), no tengo preferencia. Lo que sé es que si damos nuestra mejor versión, somos capaces de competir con cualquiera", anticipó respecto al cruce en Miami por cuartos este próximo 11 de julio.