Ricardo Adé, el jugador que pasó por la B chilena y que enfrentó a Brasil en el Mundial

Haití está disputando el Mundial 2026 en Norteamérica y una de sus principales figuras es el defensor Ricardo Adé, un futbolista que fue protagonista por varios años en la Primera B del fútbol chileno.

Adé, de 36 años, comenzó su carrera profesional en Haití e incluso tuvo un breve paso por Estados Unidos antes de llegar a Chile. Fichó en Santiago Morning en 2016, jugando 51 partido y anotando dos goles.

Estuvo hasta finales de 2018 con los bohemios y firmó en Magallanes. En la Academia disputó 45 partidos entre 2019 y 2020, anotando un solo gol.

Su buen rendimiento en la Academia lo llevó a dejar Chile y jugar en la primera división del fútbol ecuatoriano, en donde fue mejorando su nivel hasta ser una de las figuras de esa liga.

En 2021 pasó por Mushuc Runa, aunque tomó relevancia en 2022 por Aucas, siendo elegido el mejor defensa central de la liga ecuatoriana, año en donde ganó el título con su equipo.

En 2023 dio el mayor salto de su carrera, fichando en Liga de Quito, en donde se ha mantenido hasta la actualidad, con contrato hasta finales de 2027.

De hecho, en 2023 ganó la Copa Sudamericana, siendo titular en la final que ganó Liga de Quito ante Fortaleza de Brasil.

Con la selección haitiana, debutó en 2016 y ha disputado 61 partidos, siendo pieza clave en la defensa, y logrando una una histórica clasificación a la Copa del Mundo 2026.

Tuvo su debut mundialista en la derrota con Escocia el pasado 13 de junio en Boston, por el Grupo C, y este viernes 19 tuvo el honor de enfrentar a Brasil, pentacampeón del mundo, en Filadelfia.

Haití, con Ricardo Adé entre sus figuras, tendrá su último enfrentamiento de la fase grupal el miércoles 24 de junio ante Marruecos, a las 18:00 horas (22:00 GMT) en Atlanta.