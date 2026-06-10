Canadá se ofreció a recibir a árbitro somalí deportado por Estados Unidos

Tras la polémica deportación al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan por parte del gobierno de Estados Unidos que lo excluyó del Mundial de Norteamérica, Canadá ofreció recibir al referí africano.

La alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, afirmó el martes que Artan sería bienvenido para arbitrar partidos en la ciudad canadiense, una de las sedes de la cita planetaria, después de que las autoridades estadounidenses le negaran la entrada por motivos relacionados con el proceso de verificación migratoria, relacionados a un supuesto vínculo con organizaciones terroristas.

"Negarle la entrada a Omar Artan, que se ha ganado su lugar en el escenario mundial con trabajo duro y perseverancia, no es correcto", señaló Chow en un comunicado.

La edil añadió que Toronto "cree en la equidad, la inclusión y en dar al talento la oportunidad de brillar" y anunció que le comunicará a la FIFA que el colegiado es bienvenido en la ciudad.

Además, el primer ministro de la provincia de Columbia Británica, David Eby, expresó su apoyo a Artan y propuso que arbitrara partidos en Vancouver, la otra ciudad canadiense anfitriona del torneo.

"Omar Artan sería bienvenido y celebrado en Columbia Británica por todo lo que ha superado y hasta dónde ha llegado. Hagamos que arbitre en Vancouver", escribió Eby en las redes sociales.

FIFA señaló que la admisión de personas en los países anfitriones es competencia exclusiva de cada Gobierno y confirmó que la decisión estadounidense impedirá a Artan participar en los entrenamientos y en el arbitraje del Mundial.

Según la embajada de Somalia en Kenia, Artan había recibido un visado estadounidense la semana pasada. Además, fue distinguido como el mejor árbitro masculino de África en 2025 y estaba encaminado a ser el primer somalí en dirigir durante una Copa del Mundo.