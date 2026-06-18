Canal argentino despidió a responsables por noticia falsa del papá de Messi

El canal de streaming argentino Luzu TV despidió a los responsables de difundir una noticia falsa sobre una supuesta muerte de Jorge Messi, el papá del futbolista Lionel Messi, quien actualmente se encuentra disputando el Mundial 2026 con su selección en Norteamérica. Además, la conductora Florencia Peña también presentó su renuncia por esta situación.

El episodio ocurrió en el programa "El show del Verano", cuando Florencia Peña dijo al aire que había muerto el papá de Messi.

Sin embargo, la información no estaba verificada y resultó ser una "fake news", lo que provocó consecuencias internas en el canal, al tiempo que la familia de Messi desmintió la situación con un comunicado.

Después que la noticia falsa se viralizó, Luzu TV informó que tomó la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y la conductora Florencia Peña dio "un paso al costado".

Por su parte, el presidente argentino, Javier Milei, también se sumó a las críticas contra Florencia Peña por lo ocurrido.

"Cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo, siempre pueden decir una aberración peor y siempre pueden infligir más daño", expresó el mandatario en sus redes, tratando a la conductora de "chimentera de poca monta".