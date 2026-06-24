Carlos Queiroz, DT de Ghana, criticó arbitraje ante Inglaterra: El VAR se fue a tomar un café

Carlos Queiroz, DT de Ghana, lanzó comentarios sarcásticos en conversación con la prensa tras el encuentro entre el combinado africano e Inglaterra, que finalizó en un empate sin goles y tuvo una polémica jugada que pudo ser el cobro de un penal para las "Estrellas Negras".

Durante el segundo tiempo, Prince Adu fue derribado por Ezri Konsa en área inglesa tras quedar mano a mano con Jordan Pickford, sin embargo, el árbitro Said Martínez desestimó la posible pena máxima ante la furia de los ghaneses.

Debido a esto, Queiroz fue tajante frente a los medios, y remarcó sarcásticamente que "El VAR se fue a tomar un café", ante la nula intervención del videoarbitraje.

"Fue un penal clarísimo, tarjeta roja. Todos ustedes vieron el partido, ¿O sólo era yo quien estaba presente?", agregó.

"Perdón por mi sarcasmo, pero si lo digo en serio me sancionan. Así que espero que entiendan que estoy bromeando", finalizó.