Como el caso Balogun: Parlamentario de Reino Unido pidió anular castigo a Quansah

Noah Law, miembro del Partido Laborista e integrante del Parlamento de Reino Unido, envió una carta a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para que retrase el castigo del defensa Jarell Quansah, quien fue expulsado en el partido de Inglaterra y México en el Mundial 2026, para que pueda estar disponible para el choque de cuartos de final frente a Noruega.

En una misiva a la sede de la FIFA, el legislador indicó que consideró "correcta" la expulsión con tarjeta roja, pero afirmó que también "sería correcto retrasar su suspensión hasta que se complete esta Copa del Mundo".

En su argumento, Law remarcó el caso que favoreció al anfitrión Estados Unidos y su delantero Folarin Balogun, quien fue expulsado ante Bosnia, pero estará disponible para enfrentar a Bélgica en octavos de final.

"La integridad de cualquier torneo internacional depende no solo en que jugadores y oficiales cumplan las reglas, sino también en que esas reglas se apliquen equitativamente en todas las naciones participantes", indicó el parlamentario.

"Estoy seguro de que no podremos justificar una situación en la que un jugador se beneficie de una suspensión aplazada, mientras que otro, en circunstancias sustancialmente similares, no lo haga", agregó.

El partido de Inglaterra y Noruega está programado para el sábado, a las 17:00 horas (21:00 GMT) en el Hard Rock Stadium de Miami, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.