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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Polémicas

Cuestionaron el trato hacia Messi: Argelia presentó queja a la FIFA por arbitraje ante Argentina

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El medio argelino Compétition dio detalles de la protesta de la institución ante el ente regidor del fútbol.

Cuestionaron el trato hacia Messi: Argelia presentó queja a la FIFA por arbitraje ante Argentina
 Agencia Xinhua
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La Federación Argelina de Fútbol (FAF) presentó una queja ante la FIFA por dos decisiones arbitrales durante el partido del Mundial de Norteamérica entre la selección norteafricana y Argentina, en el que la "albiceleste" se impuso por 3-0 con un hat-trick de Lionel Messi, informó este viernes el diario deportivo Compétition.

Según EFE, el medio local afirmó que obtuvo la noticia desde fuentes oficiales y explicó que el organismo presentó un informe en el que cuestionó que Messi no haya sido sancionado por el árbitro polaco Szymon Marciniak, tras una plancha sobre la pierna del capitán argelino Aïssa Mandi.

La opinión de la institución señalaba que el astro argentino debió haber recibido una "sanción disciplinaria" sin especifical cuál.

FAF también denunció el codazo de Alexis Mac Allister en el rostro del mediocampista africano Ibrahim Maza, que tampoco recibió castigo por parte del colegiado.

Además, rechazó que Marciniak no haya revisado en el VAR en ninguna de las dos acciones contra los jugadores del país norafricano.

La FAF consideró, según Compétition, que los incidentes condicionaron el desarrollo del encuentro en el Arrowhead Stadium de Kansas City, ya que, a su juicio, pudieron haber supuesto expulsiones que habrían permitido a Argelia jugar parte del cotejo con superioridad numérica.

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