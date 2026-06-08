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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Polémicas

Estados Unidos deportó a árbitro africano designado para el Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Al juez somalí Omar Abdulkadir Artan se le negó el ingreso a Estados Unidos.

Estados Unidos deportó a árbitro africano designado para el Mundial
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El Mundial de Norteamérica 2026 sumó otra polémica antes de su comienzo, ya que Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí de 33 años designado por la FIFA para el certamen fue deportadoTurquía tras serle negado su ingreso a Estados Unidos.

La situación le impedirá al juez ser parte de un histórico hito al ser el primer somalí en dirigir un partido en una Copa del Mundo.

Artan recibió la licencia FIFA en 2018 y construyó un sólido currículum como juez principal, arbitrando en competencias como las clasificatorias africanas, Copa Africana y Liga de Campeones de la CAF.

La controversial decisión podría basarse en dichos previos de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que acusó a los somalíes de hacer solicitudes inmigratorias fraudulentas, además de llamarlos "basura".

 

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