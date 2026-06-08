Estados Unidos deportó a árbitro africano designado para el Mundial

El Mundial de Norteamérica 2026 sumó otra polémica antes de su comienzo, ya que Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí de 33 años designado por la FIFA para el certamen fue deportado a Turquía tras serle negado su ingreso a Estados Unidos.

La situación le impedirá al juez ser parte de un histórico hito al ser el primer somalí en dirigir un partido en una Copa del Mundo.

Artan recibió la licencia FIFA en 2018 y construyó un sólido currículum como juez principal, arbitrando en competencias como las clasificatorias africanas, Copa Africana y Liga de Campeones de la CAF.

La controversial decisión podría basarse en dichos previos de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que acusó a los somalíes de hacer solicitudes inmigratorias fraudulentas, además de llamarlos "basura".