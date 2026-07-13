Fake News: Video de Haaland apoyando a Argentina contra Inglaterra tiene una traducción falsa

En la previa de la semifinal entre Inglaterra y Argentina en el Mundial 2026, se viralizó en redes sociales un video "fake" del noruego Erling Haaland, en donde supuestamente el delantero expresa su apoyo a la Albiceleste y hace un comentario político sobre las Malvinas.

En el video, Haaland habla en noruego, lo que facilitó a un usuario en redes sociales distorsionar el contenido, agregándole una traducción falsa.

En los subtítulos falsos, Haaland primero evita dar un favorito; y después asegura que tiene "debilidad por Messi" y señala que Inglaterra es un "rival histórico que hoy ocupa su territorio de forma ilegítima", un diálogo inventado que también fue detectado por otros medios.

Haaland, quien nació en Inglaterra, terminó su participación en la Copa del Mundo en cuartos de final, tras la derrota con los británicos, aunque dejó su marca, con siete anotaciones, dos de ellos en una histórica victoria sobre Brasil en octavos de final.