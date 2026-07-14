¿Favorecidos? Mayoría de chilenos cree que Argentina ha sido la más beneficiada en el Mundial

A la espera de que este martes se inicien las semifinales de la Copa del Mundo 2026, la percepción del público en Chile respecto al desarrollo del torneo arrojó llamativos resultados siendo la selección de Argentina la protagonista en la encuesta nacional realizada por el Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD).

El estudio, que contó con la participación de 1.021 casos a nivel nacional, revela que el arbitraje se ha transformado en el flanco más criticado del campeonato, acumulando un 37 por ciento de evaluación negativa (malo o muy malo) frente a apenas un 18 por de opiniones positivas.

Uno de los puntos más concluyentes del sondeo tiene relación con la imparcialidad de los jueces. Ante la pregunta sobre si ha existido algún equipo favorecido por los arbitrajes y el VAR en esta cita mundialista, un 68 por ciento de los encuestados respondió afirmativamente.

Al consultar de manera espontánea a ese grupo sobre cuál ha sido la selección beneficiada, el 97 por ciento apuntó directamente a Argentina (lo que equivale al 66% del total de la muestra). Según detalla el informe del estudio, la tendencia fue tan marcada que en las respuestas libres de los participantes surgieron de forma reiterada conceptos como "ArgenFIFA". En contraste, solo un 1 por ciento mencionó a Francia y un 2 por ciento a otros equipos.

La desconfianza hacia el combinado argentino no solo se limita a las decisiones referiles, sino que también se proyecta en el análisis deportivo de su juego.

Al proyectar la semifinal del próximo miércoles, los chilenos se inclinan mayoritariamente por una victoria europea: un 58% apuesta por el paso de Inglaterra a la final, mientras que solo un tercio (32%) cree que Argentina logrará avanzar definir el título.

Asimismo, el cruce de datos de la encuesta revela un fenómeno que el estudio denomina "el espejismo albiceleste": la confianza en que Argentina pueda coronarse campeona es inversamente proporcional a la cantidad de partidos que el encuestado ha sintonizado.

Entre los televidentes que declararon haber seguido el Mundial completo, Francia arrasa con un 59% de las preferencias para ser campeón, mientras que Argentina apenas cosecha un 17%. Por el contrario, el apoyo al cuadro trasandino sube al 33% —empatando técnicamente con los galos— únicamente entre aquellos que admitieron haber visto solo "partidos sueltos". Es decir, su candidatura cobra fuerza principalmente entre quienes menos fútbol han consumido del torneo.

El informe también expone un duro juicio hacia el ente rector del fútbol mundial. Un 76% de los chilenos sostiene que la FIFA prioriza el negocio por sobre el deporte, mientras que el 44% califica de mala o muy mala la gestión del organismo en la organización de este evento. Además, un 65% cree que la institución no ha logrado mantener su independencia del poder político.