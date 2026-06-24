Karaoke mundialista: La medida que se tomó para acallar abucheos a pausas de hidratación

Durante el Mundial de Norteamérica se ha podido apreciar una controversial medida que afecta el desarrollo de los partidos, la cual es la pausa de hidratación obligatoria que se hace cuando transcurre la mitad de un tiempo de 45 minutos, lo que ha sembrado el enojo de los hinchas asistentes a los estadios del certamen.

Durante estas, las transmisiones de la cita planetaria salen del aire para dar paso a comerciales durante tres minutos, lo que ha generado reacciones negativas tanto de televidentes como de asistentes a los recintos del torneo, que han comenzado a abuchear fuertemente la norma impuesta por el ente.

Ante esto, la organización ha dispuesto de una "solución" para la mala reacción del público, que viene por parte del DJ encargado de la música, el cual selecciona una canción pegadiza para que la audiencia cambie de humor, como por ejemplo "Mr. Brightside" de la banda estadounidense "The Killers", convirtiendo al estadio en una especie de karaoke masivo.