Mundial 2026: Piden expulsar a árbitro de VAR por supuesto gesto racista

Una nueva controversia sacude al Mundial 2026 luego de que diversas organizaciones solicitaran la exclusión del árbitro asistente de VAR australiano, Shaun Evans, luego de que realizara un polémico gesto durante el partido entre Alemania y Curazao del pasado domingo, el cual se viralizó rápidamente en redes sociales.

Evans es uno de los 30 oficiales de VAR seleccionados por la FIFA para la cita mundialista. El encuentro disputado en Houston marcó su debut en el torneo, instancia donde la transmisión oficial captó el momento en que realizaba la señal desde el centro de operaciones de videoarbitraje en Dallas.

En concreto, antes del inicio del compromiso, el colegiado hizo la tradicional señal de "OK" con su mano derecha hacia abajo, uniendo los dedos pulgar e índice en un círculo y manteniendo los demás extendidos.

Según detalló el periódico británico The Guardian, este símbolo fue catalogado en 2019 como un "símbolo de odio" por la Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés), organización de derechos civiles con sede en Nueva York.

A raíz de esta situación, la red FARE (Fútbol contra el Racismo en Europa) —organismo colaborador de la FIFA y la UEFA en la detección de comportamientos discriminatorios— exigió la salida del réferi del torneo.

Mediante un comunicado, la entidad señaló que "el consejo de nuestros expertos es que el gesto utilizado se asemeja claramente al símbolo invertido de 'OK', empleado como una señal de 'poder blanco' en círculos de extrema derecha a nivel global".

"Claramente, este oficial no debería desempeñar ningún otro rol en esta Copa del Mundo", sentenció la organización.