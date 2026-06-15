Gobierno anunció baja de 100 pesos por litro en el diésel y en las bencinas

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, informó este lunes que se producirá una tendencia a la baja en el precio de los combustibles, impulsada principalmente por factores geopolíticos que han estabilizado la oferta de crudo a nivel global.

Esta modificación en las pizarras de las estaciones de servicio comenzará a operar desde el jueves 18 de junio.

Según la autoridad, este alivio financiero es la respuesta directa a la disminución del valor del crudo en los mercados internacionales, gatillada por el reciente entendimiento diplomático entre Estados Unidos e Irán, sumado a la normalización del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz.

Impacto en los bolsillos: Diésel y Bencinas

El secretario de Estado señaló que el nuevo contexto externo es favorable para contrarrestar los incrementos que afectaron a la ciudadanía en el último periodo.

Al desglosar las cifras, Quiroz indicó que tanto el diésel como las bencinas tendrán una disminución cercana a los 100 pesos por litro.

"Tuvimos que tomar la difícil decisión (...) de subir las bencinas a causa de la guerra. Ahora que la guerra está dando signos de que va a terminar, las bencinas entonces están bajando, entonces los precios internacionales también van a bajar en Chile", detalló el secretario de Estado.

En esta línea, Quiroz explicó que esperan que, "en el próximo decreto, que va a empezar a regir a contar de este jueves, tengamos una baja en el diésel del orden de los 100 pesos y en las bencinas algo similar".

Quiroz informó que tanto el diésel como las bencinas experimentarán un descenso similar a partir de este jueves. (FOTO: ATON)

Un llamado a la cautela

Sin embargo, desde el sector académico invitan a la cautela. Josefina Romo, investigadora de Clapes UC, dijo que estiman "que es poco probable que en el corto plazo el mercado retorne de forma sostenida a esos niveles" pre inicio del conflicto.

"Esto se debe a que el conflicto ha conducido al uso de reservas estratégicas para asegurar el abastecimiento, cuya reposición podría tomar tiempo y mantener una presión adicional sobre la demanda", detalló la experta.

Asimismo, indicó que, "por otra parte, los recientes episodios de tensiones han puesto en manifiesto la importancia estratégica del petróleo y la vulnerabilidad de las cadenas globales de suministro, lo que podría traducirse en una mayor prima de riesgo geopolítico".

Desde el gremio de camioneros exigieron que la autoridad cumpla íntegramente con la reducción de valores prometida. (FOTO: ATON)

En tanto, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones solicitó que la autoridad cumpla con la promesa de retroceder los aumentos aplicados durante la segunda quincena de marzo e inicio de abril, periodo donde el costo logístico se vio afectado por la crisis internacional.

Monitoreo y vigencia de los nuevos valores

Desde el Gobierno aseguraron que mantendrán una vigilancia constante sobre el comportamiento del mercado externo para determinar si estas rebajas podrán profundizarse o si requerirán ajustes adicionales en el futuro.

No obstante, la proyección inmediata es optimista debido a las señales de calma en las zonas de producción.

Finalmente, el Ejecutivo aclaró que estos nuevos precios no serán transitorios de pocos días, sino que se mantendrán vigentes por un lapso mínimo de tres semanas.

Dólar a la baja y cobre al alza: Expertos recomiendan mantener la tasa de interés en 4,5%

Este nuevo escenario internacional no solo ha impactado en los combustibles, sino que ha fortalecido la moneda local y los activos de riesgo, reflejándose en las pizarras de la Bolsa de Santiago.

El IPSA, principal indicador bursátil del país, se mantuvo en terreno positivo con una variación del 0,21%. Por su parte, el mercado cambiario vio una caída del dólar de aproximadamente 7 pesos, mientras que el cobre alcanzó los 6,22 dólares la libra.

En este contexto de relativa calma, el economista Carlos Budnevich, integrante del Grupo de Política Monetaria (GPM), destacó los beneficios potenciales de esta estabilidad, aunque advirtió sobre los riesgos de retroceso.

"Pensando en que efectivamente esto se va a ir en la dirección correcta, por supuesto que visualizaríamos en la práctica mejores condiciones de precio de petróleo, algo también reducción gradual de las tasas de interés y esos son todos efectos benéficos. Pero la verdad es que hay un elemento de incertidumbre", detalló el experto.

La distensión en Medio Oriente generó una reacción positiva inmediata en los principales indicadores económicos de Chile. (FOTO: Pexels)

"Como hemos visto en otras oportunidades, también ha habido ciertos anuncios de cese al fuego y que después se materializan en retrocesos, etcétera", añadió Budnevich.

Pese a que el acuerdo internacional parece más sólido que en ocasiones anteriores, el GPM recomendó al Consejo del Banco Central mantener la tasa de interés en 4,5%. Según la visión del grupo, es necesario esperar a que la incertidumbre se disipe antes de iniciar una flexibilización monetaria más agresiva.

"Aparentemente en esta ocasión pareciera ser mucho más firme, difícil de retroceder en este acuerdo, pero no sabemos y eso siempre es un elemento de incertidumbre", concluyó el economista.