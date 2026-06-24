¿Por qué Bellingham no fue expulsado por cubrirse la boca ante Ghana?

Jude Bellingham se vio envuelto en una polémica durante el encuentro entre Inglaterra y Ghana por el Grupo L del Mundial de Norteamérica tras hacer un gesto que en el papel está penalizado, pero que no recibió sanción alguna por parte del árbitro del partido.

El volante cometió una infracción tras retener el balón, siendo encarado cordialmente por Jordan Ayew, a lo que el futbolista de Real Madrid se cubrió la boca con su mano para dirigirse al ghanés, al igual que el paraguayo Miguel Almirón contra Turquía, que fue expulsado después de hacer el mismo ademán debido a la "Ley Prestianni".

Esta norma fue implementada tras el escandaloso cruce entre el argentino Gonzalo Prestianni y Vinicius Junior durante un encuentro de Champions League entre Benfica y Real Madrid, cuando el delantero brasileño acusó insultos racistas de parte del trasandino, que no se distinguieron debido a que se había tapado.

Prestianni fue castigado por seis encuentros según el fallo de la UEFA, aunque no por racismo, sino que debido a injurias de carácter homofóbico.

Pese a esto, la acción pasó inadvertida por el juez y generó contoversia con respecto al trato entre ambos jugadores.

Según un artículo de BBC Sport, Bellingham no vio la tarjeta roja debido al contexto de la jugada, argumentando que "cubrirse la boca no ha sido prohibido, hacerlo durante una confrontación con otro futbolista si lo está".

El medio citó a Pierluigi Collina, jefe arbitral de la FIFA, que previo al torneo señaló que "los jugadores pueden taparse la boca con la mano o la camiseta porque pueden estar hablando con un amigo".

"Si la conversación es amistosa, se puede continuar sin problema", agregó.

El excolegiado italiano fue enfático en qué situación este gesto puede ameritar una expulsión, afirmando que "Cuando la conversación es confrontacional, cubrirse la boca significa que estás haciendo algo potencialmente incorrecto y la sanción por eso es tarjeta roja".

Finalmente, el portal de noticias agregó el caso de Almirón, afirmando que el futbolista de Paraguay se encontraba en medio de una gresca entre guaraníes y turcos, siendo esta la razón por la que vio la cartulina roja.