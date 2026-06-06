Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y bruma
Santiago10.9°
Humedad77%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Polémicas

Trabajadores de estadio en Los Angeles declararon huelga a días del inicio del Mundial 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El sindicato de trabajadores del SoFi Stadium reclamaron por sus condiciones contractuales.

Trabajadores de estadio en Los Angeles declararon huelga a días del inicio del Mundial 2026
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Cerca de 2.000 trabajadores del estadio SoFi de Los Ángeles votaron este viernes a favor de autorizar una huelga, tan solo una semana antes del comienzo del Mundial.

El 96 por ciento de la plantilla, que pertenece al sindicato Unite Here Local 11. aprobó la convocatoria a paro, después de estar más de un año sin contrato.

El sindicato que representa a cocineros, lavaplatos, personal de puestos de venta de alimentos y camareros del estadio, ubicado en la ciudad de Inglewood, exigió mejoras en los sueldos y garantías de que no habrá operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante el certamen.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que los agentes de ICE se enfocarán en medidas de seguridad y no en arrestos de migrantes en situación irregular.

El recinto con capacidad para 70.000 personas está programado como sede del partido entre Estados Unidos y Paraguay el viernes 12 de junio, que será el primero en suelo estadounidense.

Además, está estipulado para albergar ocho encuentros durante la cita planetaria, incluido uno de cuartos de final.

Se espera que las negociaciones entre el sindicato y Legends Global, empresa encargada del servicio de alimentos del estadio, sean retomadas este lunes.

Según el diario Los Angeles Times, Kurt Petersen, copresidente del sindicato, afirmó que si no se llega a un acuerdo, los trabajadores abandonarán sus puestos y los 70.000 aficionados que acudan al partido el próximo viernes se encontrarán con cientos de manifestantes.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada