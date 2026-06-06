Trabajadores de estadio en Los Angeles declararon huelga a días del inicio del Mundial 2026

Cerca de 2.000 trabajadores del estadio SoFi de Los Ángeles votaron este viernes a favor de autorizar una huelga, tan solo una semana antes del comienzo del Mundial.

El 96 por ciento de la plantilla, que pertenece al sindicato Unite Here Local 11. aprobó la convocatoria a paro, después de estar más de un año sin contrato.

El sindicato que representa a cocineros, lavaplatos, personal de puestos de venta de alimentos y camareros del estadio, ubicado en la ciudad de Inglewood, exigió mejoras en los sueldos y garantías de que no habrá operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante el certamen.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que los agentes de ICE se enfocarán en medidas de seguridad y no en arrestos de migrantes en situación irregular.

El recinto con capacidad para 70.000 personas está programado como sede del partido entre Estados Unidos y Paraguay el viernes 12 de junio, que será el primero en suelo estadounidense.

Además, está estipulado para albergar ocho encuentros durante la cita planetaria, incluido uno de cuartos de final.

Se espera que las negociaciones entre el sindicato y Legends Global, empresa encargada del servicio de alimentos del estadio, sean retomadas este lunes.

Según el diario Los Angeles Times, Kurt Petersen, copresidente del sindicato, afirmó que si no se llega a un acuerdo, los trabajadores abandonarán sus puestos y los 70.000 aficionados que acudan al partido el próximo viernes se encontrarán con cientos de manifestantes.