[VIDEO] Hasta con perros: Selección de Uzbekistán vivió intensa revisión previo a amistoso en EE.UU.

Este lunes, la delegación de Uzbekistán fue sujeta a una controversial revisión por funcionarios de seguridad a las afueras del Icahn Stadium de Nueva York, en su llegada para disputar un amistoso ante Países Bajos a modo de preparación para el Mundial.

La selección asiática fue sometida a una estricta inspección que incluyó la obligación de dejar pertenencias repartidas en el suelo, además de detectores de metales e incluso la presencia de un perro entrenado para estas examinaciones.

La polémica secuencia fue captada por las cámaras de televisión, hecho que dejó sorprendidos a los comentaristas del canal y a las redes sociales, pues el operativo no se aplicó a los neerlandeses, solo a los uzbekos en medio de tensiones por diversos problemas de Estados Unidos con los visados para los equipos mundialistas.

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