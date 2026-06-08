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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Polémicas

[VIDEO] Hasta con perros: Selección de Uzbekistán vivió intensa revisión previo a amistoso en EE.UU.

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El combinado asiático tuvo un incómodo cruce con funcionarios de seguridad; que no se aplicó a su rival.

[VIDEO] Hasta con perros: Selección de Uzbekistán vivió intensa revisión previo a amistoso en EE.UU.
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Este lunes, la delegación de Uzbekistán fue sujeta a una controversial revisión por funcionarios de seguridad a las afueras del Icahn Stadium de Nueva York, en su llegada para disputar un amistoso ante Países Bajos a modo de preparación para el Mundial.

La selección asiática fue sometida a una estricta inspección que incluyó la obligación de dejar pertenencias repartidas en el suelo, además de detectores de metales e incluso la presencia de un perro entrenado para estas examinaciones.

La polémica secuencia fue captada por las cámaras de televisión, hecho que dejó sorprendidos a los comentaristas del canal y a las redes sociales, pues el operativo no se aplicó a los neerlandeses, solo a los uzbekos en medio de tensiones por diversos problemas de Estados Unidos con los visados para los equipos mundialistas.

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