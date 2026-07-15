"Argentina Out": Campaña digital junta firmas para exigir la expulsión de la Albiceleste del Mundial 2026

Bajo el lema "Argentina Out" (Fuera Argentina) una llamativa campaña digital comenzó a viralizarse activamente en redes sociales, lugar donde los internautas buscan presionar por la exclusión de la selección argentina del Mundial de 2026.

La iniciativa ha registrado una alta adhesión en internet, superando los dos millones de firmas digitales y con proyecciones de sus organizadores de alcanzar una cifra significativamente mayor.

De acuerdo con lo consignado por el medio RT, los impulsores de la petición argumentan un presunto favoritismo por parte de la FIFA y de los cuerpos arbitrales hacia la escuadra liderada por Lionel Messi, lo que, según exponen, afectaría la equidad de la competencia para el resto de los países participantes.

La campaña fundamenta su solicitud detallando una serie de supuestas irregularidades que, a juicio de los creadores de la iniciativa, no corresponderían a meras coincidencias. Entre los puntos señalados en la plataforma destacan:

Un supuesto "arreglo" en un partido disputado contra la selección de Egipto.

Un presunto exceso de lanzamientos penales cobrados a favor de la escuadra albiceleste en torneos recientes.

Faltas de juego consideradas graves que habrían sido ignoradas por los árbitros en beneficio de los futbolistas argentinos.

Denuncias por comportamientos de carácter racista protagonizados por sectores de la hinchada trasandina.

La mención a una supuesta indagatoria de organismos de seguridad de EE.UU. (FBI) sobre asuntos financieros vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en ese país.

Los promotores de la petición han respaldado estas afirmaciones mediante la publicación de capturas de pantalla y registros de video en el sitio web de la campaña, con el objetivo de presionar por lo que califican como una "competencia justa".

La movilización digital continúa difundiéndose en diversas plataformas bajo la etiqueta #KickArgentinaOut.