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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Semifinales

Deschamps consoló a Mbappé tras la derrota ante España en la semifinal del Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero terminó molesto tras quedar fuera de la final.

Deschamps consoló a Mbappé tras la derrota ante España en la semifinal del Mundial
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Francia perdió ante España en la semifinal del Mundial 2026 y tras el partido en Dalllas, el técnico Didier Deschamps consoló a la estrella de su selección, Kylian Mbappé, visiblemente molesto por el resultado y haber quedado fuera de su tercera final en Copas del Mundo.

Los franceses volverán a jugar el sábado en Miami, a las 17:00 horas (21:00 GMT), ante el perdedor del partido entre Argentina e Inglaterra, por el tercer lugar del Mundial.

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