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Deschamps consoló a Mbappé tras la derrota ante España en la semifinal del Mundial
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Autor: Redacción Cooperativa
El delantero terminó molesto tras quedar fuera de la final.
El delantero terminó molesto tras quedar fuera de la final.
Francia perdió ante España en la semifinal del Mundial 2026 y tras el partido en Dalllas, el técnico Didier Deschamps consoló a la estrella de su selección, Kylian Mbappé, visiblemente molesto por el resultado y haber quedado fuera de su tercera final en Copas del Mundo.
Los franceses volverán a jugar el sábado en Miami, a las 17:00 horas (21:00 GMT), ante el perdedor del partido entre Argentina e Inglaterra, por el tercer lugar del Mundial.
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