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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Semifinales

Didier Deschamps: España es la favorita, eso pone más presión sobre ellos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El técnico francés palpitó la semifinal del Mundial 2026.

Didier Deschamps: España es la favorita, eso pone más presión sobre ellos
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Didier Deschamps, técnico de Francia, palpitó la semifinal contra España en la Copa del Mundo 2026 y aseguró que el conjunto ibérico llega como favorito a este compromiso, que se jugará en Dallas este martes.

"Conocemos bien a España, es el actual campeón de Europa. Jugamos contra ellos la semifinal de la Nations League", señaló Deschamps, en referencia a la derrota que sufrieron por 5-4 en 2025.

Por ese motivo, Deschamps señaló: "Nos han considerado favoritos antes de este Mundial, pero España es la favorita. Eso pone más presión sobre ellos, por todo lo que han hecho, a pesar de que perdieron la final contra Portugal en la última Nations League".

Finalmente, elogió a la selección dirigida por Luis de La Fuente.

"Es un muy buen equipo, con muchos puntos fuertes. Es la primera semifinal de la Copa del Mundo, así que el nivel será muy alto", sentenció.

La semifinal entre Francia y España está programada para este martes a las 15:00 horas (19:00 GMT) y la podrás seguir en nuestras plataformas.

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