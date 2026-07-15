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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Semifinales

El emotivo abrazo de Messi y Scaloni tras el histórico triunfo de Argentina sobre Inglaterra

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El técnico y el capitán celebraron en la cancha en Atlanta.

El emotivo abrazo de Messi y Scaloni tras el histórico triunfo de Argentina sobre Inglaterra
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Lionel Messi y el técnico Lionel Scaloni celebraron con un emotivo abrazo tras el histórico triunfo 2-1 ante Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por la semifinal del Mundial 2026.

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