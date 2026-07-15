"El que más sabe de fútbol…": Vidal recordó su predicción tras clasificación de España

España se transformó en el primer finalista de la Copa del Mundo 2026 luego de vencer por 2-0 a Francia en las semifinales. El resultado, que para muchos significó una sorpresa debido al favoritismo de la escuadra gala, no pareció extrañar a Arturo Vidal, quien ya había adelantado este escenario semanas atrás.

El mediocampista de Colo Colo y bicampeón de América con la Roja siguió de cerca el compromiso desde la intertemporada de los albos en Colombia y, una vez consumado el pitazo final, utilizó sus redes sociales para recordarles a sus seguidores que él ya daba al cuadro hispano como su candidato al título.

"Ya les dije quién iba a ser el campeón del mundo", publicó el "Rey" en las historias de su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, el volante formado en San Joaquín agregó: "Avisé antes que España será campeón del mundo y que iba a pasar a Francia".

Finalmente, fiel a su estilo y entre risas, el referente albo cerró su mensaje con una particular frase para sus seguidores: "El que más sabe de fútbol soy yo".