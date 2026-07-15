Matrimonios y AUC aumentaron durante abril, pero cayeron nacimientos

El Boletín Coyuntural de Estadísticas Vitales del INE mostró que durante el pasado mes de abril se registró un total de 5.361 matrimonios en el país, lo que equivale a un crecimiento de 18,4% respecto a igual mes de 2025.

En tanto, los Acuerdos de Unión Civil (AUC) ascendieron a 2.366, lo que también representó un alza, en este caso de 39,3%.

La mayoría de estos acuerdos (89,8%) fueron entre parejas de distinto sexo; mientras que los acuerdos entre hombres llegaron al 4,5%, y en el caso de las mujeres al 5,7%.

Respecto de los nacimientos, durante abril se anotaron un total de 12.542, con el 50,5% de hombres, marcando una disminución de 0,5% respecto a igual mes de 2025.

Según edad de la madre, el mayor porcentaje de los nacimientos fue en el grupo de 30-34 años, con el 28,8% del total (3.614 nacidos vivos), seguido del grupo de madres entre 25 a 29 años, con el 25,7% (3.224 nacidos vivos).

Finalmente, el boletín cifra en 10.041 las defunciones en abril, que implica un descenso de 140 fallecidos, lo que representa una caída de 1,4%.