Enzo Fernández: "Dios me regaló este momento de poder jugar otra final con Messi"

Enzo Fernández, autor del gol del empate en la victoria de Argentina sobre Inglaterra, dijo estar "agradecido" por poder disputar otra final de una Copa del Mundo junto a Lionel Messi Messi, su ídolo.

Fernández con 15 años publicó en las redes una carta pidiendo a Messi que no dejase la selección, después de que el 10 anunciase en la zona mixta del Metlife que dejaba la Albiceleste tras perder su tercera final consecutiva: el Mundial 2014, la Copa América de Chile 2015 y la Copa América Centenario de 2016.

"La carta, la escribí cuando era muy chico, soñaba con estos momentos, hacía cuenta si podría jugar con él y hoy Dios me regala este momento de poder jugar con él, de jugar otra final con él y, para mí, es un orgullo muy grande, porque fue mi ídolo desde chico", afirmó.

"Siempre intenté copiarlo, más allá de lo que hace en la cancha que es una locura, cómo es como persona y día a día, cómo se comporta con todo lo que logró y cómo sigue insistiendo más allá de la edad. Porque logró todo en el fútbol y uno lo ve cómo entrena y cómo se prepara y eso para mí es un ejemplo muy grande que hay que seguir", dijo Fernández en la zona mixta del estadio de Atlanta.

La final entre Argentina y España será el domingo, a las 15:00 horas (19:00 GMT) en Nueva Jersey, y la podrás seguir en nuestras plataformas.