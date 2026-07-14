Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago14.7°
Humedad53%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Semifinales

España lamentó un golazo anulado de Lamine Yamal ante Francia en la semifinal del Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los ibéricos estuvieron a punto de celebrar el golpe del KO.

España lamentó un golazo anulado de Lamine Yamal ante Francia en la semifinal del Mundial
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

España lamentó un golazo anulado a Lamine Yamal ante Francia, un anotación que pudo ser el tercero y el golpe de KO a los galos en la semifinal del Mundial 2026, en Dallas.

En la hora de partido, Lamine recibió un pase profundo, se fue directo al área, metió el enganche para sacarse a Lucas Digne y soltó un tremendo zurdazo, pero no pudo celebrar, ya que el juez asistente tenía el banderín en alto, por posición adelantada.

Revisa el golazo anulado de Lamine:

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada