España lamentó un golazo anulado de Lamine Yamal ante Francia en la semifinal del Mundial

España lamentó un golazo anulado a Lamine Yamal ante Francia, un anotación que pudo ser el tercero y el golpe de KO a los galos en la semifinal del Mundial 2026, en Dallas.

En la hora de partido, Lamine recibió un pase profundo, se fue directo al área, metió el enganche para sacarse a Lucas Digne y soltó un tremendo zurdazo, pero no pudo celebrar, ya que el juez asistente tenía el banderín en alto, por posición adelantada.

Revisa el golazo anulado de Lamine: