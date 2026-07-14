Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Semifinales
España lamentó un golazo anulado de Lamine Yamal ante Francia en la semifinal del Mundial
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Los ibéricos estuvieron a punto de celebrar el golpe del KO.
Los ibéricos estuvieron a punto de celebrar el golpe del KO.
España lamentó un golazo anulado a Lamine Yamal ante Francia, un anotación que pudo ser el tercero y el golpe de KO a los galos en la semifinal del Mundial 2026, en Dallas.
En la hora de partido, Lamine recibió un pase profundo, se fue directo al área, metió el enganche para sacarse a Lucas Digne y soltó un tremendo zurdazo, pero no pudo celebrar, ya que el juez asistente tenía el banderín en alto, por posición adelantada.
Revisa el golazo anulado de Lamine: